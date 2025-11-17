Iğdır'da Kış Hazırlıkları Kilo Üzerinden Başladı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da yurttaşlar geçmişte kışı geçirmek için "ton" üzerinden aldıkları odun ve kömürü artık "kilo" üzerinden almaya başladı. Kömür satıcısı Zeynel Yücel, "Önceden 1–2 ton alan şimdi 500–600 kilo alıyor" dedi.

İğneden ipliğe her mal ve hizmetin fiyatının arttığı Türkiye'de kışa girilirken, yurttaşlar ısınmanın hesabını "kilo" ile yapmaya başladı.

Iğdır'da kömür satıcısı Zeynel Yücel, fiyatlardaki artış ve alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların durgunlaştığını belirtti.

Yücel, geçen yıl 5-6 bin lira arasında olan bir ton odunun fiyatının ortalama 7 bin 500 liraya yükseldiğini, kalitesine göre değişiklik gösteren kömür fiyatının ise aynı dönemde 8-9 bin liradan 10-12 bin liraya yükseldiğini anlattı.

Satışların geçen yıla göre belirgin şekilde düştüğünü ifade eden Yücel, "Vatandaşın alım gücü eskisi gibi değil. Önceden 1–2 ton alan şimdi 500–600 kilo alıyor. İhtiyacına ve gücüne göre alıyor. Aşırı bir satış yok ama mecbur olduğu için alıyor" diye konuştu.

Veresiye satışın tamamen kaldırıldığını belirten Yücel, "Veresiye verince alamıyorduk. Şimdi sadece kartla satış yapıyoruz" dedi.

Iğdır merkezde doğal gaz kullanımının yaygınlaştığını hatırlatan işletme sahibi, satışların daha çok köylere ve kenar mahallelere yapıldığını ifade etti.