Haberler

Iğdır'da Kış Hazırlıkları Kilo Üzerinden Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da vatandaşlar, artan maliyetler nedeniyle kış için odun ve kömürü kilo üzerinden almayı tercih etmeye başladı. Kömür satıcısı Zeynel Yücel, alım gücünün düştüğünü ve satışların azaldığını belirtti.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da yurttaşlar geçmişte kışı geçirmek için "ton" üzerinden aldıkları odun ve kömürü artık "kilo" üzerinden almaya başladı. Kömür satıcısı Zeynel Yücel, "Önceden 1–2 ton alan şimdi 500–600 kilo alıyor" dedi.

İğneden ipliğe her mal ve hizmetin fiyatının arttığı Türkiye'de kışa girilirken, yurttaşlar ısınmanın hesabını "kilo" ile yapmaya başladı.

Iğdır'da kömür satıcısı Zeynel Yücel, fiyatlardaki artış ve alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların durgunlaştığını belirtti.

Yücel, geçen yıl 5-6 bin lira arasında olan bir ton odunun fiyatının ortalama 7 bin 500 liraya yükseldiğini, kalitesine göre değişiklik gösteren kömür fiyatının ise aynı dönemde 8-9 bin liradan 10-12 bin liraya yükseldiğini anlattı.

Satışların geçen yıla göre belirgin şekilde düştüğünü ifade eden Yücel, "Vatandaşın alım gücü eskisi gibi değil. Önceden 1–2 ton alan şimdi 500–600 kilo alıyor. İhtiyacına ve gücüne göre alıyor. Aşırı bir satış yok ama mecbur olduğu için alıyor" diye konuştu.

Veresiye satışın tamamen kaldırıldığını belirten Yücel, "Veresiye verince alamıyorduk. Şimdi sadece kartla satış yapıyoruz" dedi.

Iğdır merkezde doğal gaz kullanımının yaygınlaştığını hatırlatan işletme sahibi, satışların daha çok köylere ve kenar mahallelere yapıldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

TBMM'de yeni sürecin yansımaları! İlk kez aynen tutanaklara geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu
Ünlü şarkıcı Emircan İğrek konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım

Ünlü şarkıcı konserde çıldırdı: Bak gerçekten tekme atarım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
TFF'den Juventus'a ret

Kenan Yıldız için izin yok! TFF'den Juventus'a ret
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.