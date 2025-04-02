Iğdır'da Kaçak Ürünler Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi

Iğdır'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

IĞDIR - Iğdır Emniyet Müdürlüğü tarafından mart ayında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 2025 yılı Mart ayında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla önemli bir kaçakçılıkla mücadele örneği sergiledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında toplam 14 olay tespit edildi ve 15 şahsa adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler ise dikkat çekti. Ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında; 19 adet kaçak cep telefonu, 1331 paket kaçak sigara, 517 litre kaçak akaryakıt, 31 şişe kaçak içki, 3 bin 400 adet boş makaron, 51,6 kilogram kaçak nargile tütünü, 168 adet muhtelif emtia ele geçirdi.