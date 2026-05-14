Iğdırlı Çiftçi: "Gençler Tarıma İlgi Göstermiyor. İşçi Bulmakta Zorlanıyoruz"

17 yıldır tarım, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan Alican Açkan, gençlerin tarıma ilgisizliğinden dert yanarak, bilinçli tarımın önemine vurgu yaptı. İşçi bulmakta zorlandıklarını belirten Açkan, gençlerin ata topraklarına yönelmesi gerektiğini söyledi.

Haber : Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da 17 yıldır tarım, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan Alican Açkan, "Şimdiki gençler tarıma ilgi göstermiyor. Hazır işe alışıyorlar. Oysa toprakla uğraşsalar hem kazanırlar hem üretirler. Çiftçilik zor değil ama emek istiyor. Şu anda işçi bulmakta bile zorlanıyoruz" dedi.

Akçan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "üretmenin mutluluğunu yaşadığını" söyledi. Bilinçli tarımla kazanç sağlanacağını aktaran Akçan, gençlerin ata topraklarına yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle erkenci meyvecilik yaptığını bildiren Açkan, her yıl Iğdır'da diğer üreticilerden 15-20 gün önce karpuz yetiştirerek Doğu Anadolu başta olmak üzere Trabzon ve Rize'ye kadar satış yaptıklarını anlattı. Açkan, seracılıkta da kıvırcık marul üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tünel sistemi sayesinde Adana ile aralarındaki hasat farkını bir haftaya kadar düşürdüklerini belirten Açkan, "Şu anda meyvelerimiz ceviz ve yumurta büyüklüğüne ulaştı. Allah nasip ederse 20 Haziran'da hasada başlayacağız. Iğdır'da böyle bir karpuz tarlası yok. Çiftçilik emek ister, sevgi ister, takip ister" dedi.

Üretimde bilinçli tarımın önemine vurgu yapan Açkan, yıllardır karpuz, domates, biber, marul ve birçok ürünü başarıyla yetiştirdiklerini belirtti. ve "Bilinçsiz yapılan çiftçiliğin anlamı kalmıyor. Çalıştıkça ve takip ettikçe başarı geliyor. Kazanıyoruz, memnunuz. Kazanmasam 17 yıldır bu işi yapmazdım" diye konuştu.

Gençlerin tarıma yeterince ilgi göstermediğini dile getiren Açkan, özellikle işçi bulma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Gençlerin ata-baba topraklarına sahip çıkması gerektiğini belirten Açkan, "Şimdiki gençler tarıma ilgi göstermiyor. Hazır işe alışıyorlar. Oysa toprakla uğraşsalar hem kazanırlar hem üretirler. Çiftçilik zor değil ama emek istiyor. Şu anda işçi bulmakta bile zorlanıyoruz. Yine de üretmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sadece tarımla değil; hayvancılık, bağcılık ve arıcılıkla da uğraştığını ifade eden Açkan, çalışkan bir çiftçinin her alanda üretim yapabileceğini söyledi. Koyun kırkımı yaptığını ve kuzuları yaylaya hazırladıklarını belirten Açkan, "Hem tarım yapıyorum hem hayvancılık. Arıcılık da yapıyorum. Çiftçinin çalışkan olması gerekir. Gençlere tavsiyem hangi işi yaparlarsa yapsınlar kaliteli ve bilinçli yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Tarlalarında 10-15 kişinin çalıştığını belirten Açkan, üretimin hem kendilerine hem çalışanlara kazanç sağladığını ifade ederek, "Hem biz kazanıyoruz hem çalışanlarımız kazanıyor. Üretmekten mutluyuz. Herkesin kaliteli ve temiz iş yapmasını öneriyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
