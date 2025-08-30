Iğdır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Iğdır'da düzenlenen törenlerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Resmi törenin ardından halk oyunları ve spor gösterileri izleyicilerden büyük ilgi gördü.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Iğdır'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirilen resmi tören, halkın yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Iğdır Valisi ve protokol üyelerinin katılımıyla başladı. Ardından, Kafkas gösterisi, halk oyunları ve spor gösterileriyle devam eden etkinlikler, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Iğdır'ın yerel kültürünü yansıtan Kafkas halk dansları, halk oyunları katılımcılara görsel bir şölen sunarken, sporcuların sergilediği performanslar da büyük alkış aldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
