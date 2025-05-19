Iğdır'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Iğdır'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı, Vali Ercan Turan ve il protokolünün katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayarak sporcuların gösterileri ve ödül töreni ile sona erdi.

Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

IĞDIR - Iğdır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı Atatürk futbol sahasında coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; Vali Ercan Turan, il protokolü, kurum amirleri, sporcular ve vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlandı. Atatürk Semt Sahası'nda düzenlenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasından sonra sporcuların gösterileri ile devam ederken ödül töreni ve stantların gezilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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