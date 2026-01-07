Iğdır'da Bin 200 Toplu Konut Kurası Çekildi, Toplam 6 Bin 545 Başvuru Yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projesi kapsamında Iğdır'da inşa edilecek 1200 sosyal konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Iğdır Valisi Ercan Turan ve TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, projenin önemine değindi.
(IĞDIR) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edilmesine ilişkin projesi kapsamında Iğdır'daki bin 200 hak sahibi kurayla belirlendi.
Iğdır Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki kura çekimi, başvuru sahipleri tarafından heyecan ve umutla takip edildi.
Noter huzurunda ve kamuoyuna açık çekilen kuralar sonrası Iğdır'da inşa edilecek bin 200 sosyal konutun hak sahipleri belli oldu.
