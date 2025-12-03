İGA İstanbul Havalimanı'na 'ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası' verildi

İGA İstanbul Havalimanı, 'havalimanı ve terminal işletme faaliyetleri' kapsamında uluslararası geçerliliği olan "ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.

İstanbul Havalimanı, 'havalimanı ve terminal işletme faaliyetleri' kapsamında uluslararası geçerliliğe sahip 'ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi' sertifikasını almaya hak kazandı. İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen sertifika teslim törenine İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve diğer davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "Bugün burada İGA İstanbul Havalimanı olarak, bizim için son derece önemli bir başarıyı hep birlikte kutlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uluslararası iş sürekliliği yönetim standardı olan ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazanmanın gururunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Bu sertifika; havalimanı ve terminal işletme faaliyetlerimizi muhtemel kesintiler, acil durumlar ve kriz senaryolarına karşı en yüksek uluslararası standartlarda sürdürebilme kapasitemizin tescilidir. Aynı zamanda operasyonel dayanıklılığımızın, yolcularımıza kesintisiz hizmet sunma kararlılığımızın ve küresel ölçekte örnek gösterilen bir iş sürekliliği kültürü oluşturduğumuzun açık bir göstergesidir" dedi.

"Bu ödül, kriz durumlarında ne kadar hazırlıklı ve dayanıklı olunduğunu ortaya koyuyor"

İGA'nın her yıl ödül almayı alışkanlık haline getirdiğini belirten İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Haktankaçmaz ise, "Bir kurumdan sertifikalandırma hususundan bir başarı sertifikası, bir görevlilik sertifikası alması ve hatta bu tür böyle kamuoyu anketlerine, yolcu anketlerine dayanan çalışmalarda da ekstralarda yer almasına alıştık. İGA çıtayı çok yükseğe koydu ve her geçen gün o çıtayı da daha yükseğe taşıma konusunda tüm paydaşlarla birlikte ciddi bir gayret içerisinde. Bugünkü sertifikasyon önceki ödüllerden farklı olarak aslında İGA'nın bir organizasyon olarak, bir idari örgütlenme olarak sağlamlığını aslında bir anlamda tespit etmiş oluyor. Kriz durumlarında ne kadar hazırlıklı, o durumlara ne kadar dayanıklı olduğunu bir anlamda ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

Ödülde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Vali Haktankaçmaz, "Bütün arkadaşların, ekip arkadaşlarımızın gerek kamuda, gerek havalimanında faaliyet gösteren özel sektördeki bütün arkadaşlarımızın bu işin içerisinde bir pay var. Kiminin az, kiminin çok. Ben bu vesileyle başta İGA'da bu konuda doğrudan çalışan arkadaşlarımızı sonra da İGA'daki CEO'sundan en alt kademedeki arkadaşlara kadar bütün havalimanında faaliyet gösteren gerek kamuda, gerek özel sektörde faaliyet gösteren bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Daha nice ödüller nice sertifikalara diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL