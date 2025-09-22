İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En İyi Havalimanı Seçildi

İga İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından "En İyi Havalimanı" seçildi. Avrupa'da bir ilki başararak en yüksek seviye olan " Seviye 5'e "yükselen İga,havacılıkta küresel ölçekte sürdürülebilir eğitim ve deneyim paylaşımını sağlayan İGA Akademi ile de özel ödül aldı.

İGA İstanbul Havalimanı Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından Avrupa'nın "En İyi Havalimanı" seçildi.Ödüller; müşteri deneyimi, yolcu kapasitesi gibi faaliyetlerden geldi. ACI "Havalimanı Müşteri Deneyimi (CX) Akreditasyonu Programı"nda Avrupa'da bir ilki başararak en yüksek seviye olan "Seviye 5"e yükselen İGA, havacılıkta küresel ölçekte sürdürülebilir eğitim ve deneyim paylaşımını sağlayan İGA Akademi de özel ödül aldı. Ödül Çin'in Guangzhou şehrinde düzenlenen Airport Experience Summit (Havalimanı Deneyim Zirvesi) tarafından takdim edildi. İGA Akademi'ye ödülü, ACI Dünya Genel Müdürü Justin Erbacci ve Dimitri Coll tarafından sunulurken bu ödülün İGA İstanbul Havalimanı'nı küresel ölçekte eğitim ve deneyim mimarlığında öncü bir role taşıdığı kaydedildi. İGA İstanbul Havalimanı bu başarıyla birlikte bu ödüle sahip olan dünya üzerindeki dört havalimanından biri oldu. İGA Akademi kapsamında çalışanlar için düzenlenen 20 bin 494 eğitim için memnuniyet oranının da yüzde 95'in üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

"İGA 2026'da ev sahibi"

Yolcu kapasitesi ve müşteri deneyimlerinden 2 ödül alan İGA İstanbul Havalimanı önümüzdeki yıl 31 Ağustos - 4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek törende ev sahipliği hakkını kazandı ve 3'ncü ödülünü almış oldu. Törende sektör liderleri ve uzmanlarının bir araya getirerek yenilikçi stratejiler ve uygulamaların paylaşılmasına imkan tanınacağı belirtildi. 2026 yılındaki bu ödül töreni İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen liderliğinde düzenlenecek. Zirve'de, Türk misafirperverliği temelinde geliştirilen hizmet anlayışı ve deneyim odaklı yaklaşımlar uluslararası platformda sergilenecek. - İSTANBUL