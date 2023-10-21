Kayseri Ticaret Borsası tarafından yaptırılan İç Anadolu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri açıldı. Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tarım ve hayvancılığı başımızın üstünde taşımalıyız" dedi.

Kayseri Ticaret Borsası tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi'ne yaptırılan İç Anadolu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Bugün burada Kayseri'mizin bir hayalini gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardan beri İlimizin önemli bir ihtiyacı olan, İç anadolunun en büyük ve en modern canlı hayvan pazarının açılış töreninde sizlerle birlikteyiz. Kayserimiz için verdiğimiz sözleri tutmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Önemli olan yaşadığınız yerin, bastığınız toprağın potansiyelinin farkında olmak ve ona göre hareket etmektir. Kayseri Ticaret Borsası olarak, Kayseri'nin barındırdığı tarım ve hayvancılık potansiyellerinin farkındayız. Biz Ülkemizin gıda ve hayvancılık üssü olmaya hazırız. İşte bu potansiyellerle yola çıktık. Geleceğin dünyasının tesisi tarım-sanayi entegrasyonu ile tarımsal ürünler için uygun pazarlar oluşturulmasından geçmektedir. Dolayısıyla biz tarımsal ve hayvansal üretimin önemini bilen bir yönetimiz. "Üretken Borsacılık" anlayışımızla yola çıkarken, bu potansiyellerin farkında olarak ilimiz için çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Kayseri Türkiye'nin en önemli et ve et ürünleri üretim merkezlerinden birisidir. Ülkenin en büyük pastırma, sucuk ve kavurma üreticisiyiz. Buna karşılık 2018 yılında Göreve geldiğimizde, Karpuzatan bölgesinde bulunan canlı hayvan pazarının hem fiziki olarak hem de kapasite olarak kentin ihtiyaçlarını karşılayamadığını tespit ettik. Şehrimizin potansiyeline yeterli ve ulusal anlamda hayvan pazarının olmaması üreticiler açısından çeşitli sıkıntılara yol açıyor, hayvan tedarikinde sıkıntılar yaşanıyordu. Bu nedenle şehrimizin kamu kurum ve kuruluşlarıyla el ele vererek Kayseri Ticaret Borsası Canlı hayvan pazar yeri ve borsası projesini hazırladık. Hazırladığımız proje sadece ilimize değil tüm İç Anadolu'ya örnek bir proje oldu. İç Anadolu'nun en modern ve en büyük pazarını Şehrimize kazandırdık. Bu modern tesis ile İlimizde ve bölgede hayvanlarını satmakta zorlanan yetiştiricilerimize modern bir tesiste satış imkanı sağlanarak ürünlerini doğru fiyata satması, hayvan alıcılarının da güvenli ve modern bir ortamda doğru fiyata hayvan tedarik etmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Tarım ve hayvancılığı başımızın üstünde taşımalıyız"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Hem pandemi hem Rusya-Ukrayna savaşı gösterdi ki, dünyanın en önemli stratejik sektörü tarım ve hayvancılık. Geleceğe yatırım yapılacaksa bu iki alana yapılması lazım. Son 10 yıla bakın en çok fiyatı artan ürün grubu tarım ve hayvancılık ürünleri. Allah'ta bize böyle kıymetli bir toprak vermiş. Bunun kıymetini bilip tarım ve hayvancılığı başımızın üstünde taşımalıyız. Dünyanın nüfusu artıyor. Her yıl dünyaya 2 Türkiye dahil oluyor. Önümüzdeki dönem tarım ve hayvancılıkla kim uğraşıyorsa önleri çok açık. Bu topraklar kendisine yetebilen topraklar. Allah ufkumuzu daha da açacak. Avrupa'da en fazla büyükbaş ve küçükbaşa sahip olan ülke Türkiye. Demek ki bu konuda bizim de önümüz açık. Biz birlik olarak sektörü geliştirecek projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kayseri'mizde birliğin, dayanışmanın bereketini yaşıyoruz. Bizleri heyecanlandıran bir projenin hayata geçirilmesi, Kayseri'mizin bir eksikliğinin giderilmesi anlamında böyle bir çalışmayı hayata geçirdiği için Recep başkanımıza teşekkür ediyorum. Kayseri'miz sanayinin ve ticaretin merkezi olmakla birlikte aynı zamanda yaptığımız çalışmalar ile tarım ve hayvancılığın da merkezi olmak için irade göstereceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bir şehirde yüzde 40 meradan bahsediliyor, tarım arazisi mera arazisinden daha fazla olarak nitelendiriliyorsa burada gözden geçirilmesi gereken boyut var" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Odalarımızın toplantılarında ve programlarda zaman zaman Kayseri'yi enteresan şehir diye tabir ediyorum. Çünkü dünyada şehirler belli yönleriyle öne çıkar ve o yönleriyle bilinirler. Kayseri bunların arasında farklı şehir. Birçok dezavantajına rağmen, limanı olmamasına rağmen sanayi de bu kadar öne çıkmışken biran da bir bakıyorsunuz aynı zamanda tarımda, turizmde ilk sıralarda yer alan bir şehir. Sığır etinde en iyilerden biriyiz. Tarımda birçok üründe 2. ve 3'üncüyüz. Kayseri sadece sanayi şehri değil, turizm, ticaret, tarım ve hayvancılık kenti. Bu başarıların arkasında ne var diye düşündüğümüzde birlik ve beraberliğimiz var. Biz 5 dakika içerisinde bir masanın etrafında toplanabilen bir şehiriz. Her birimizin ilişkisi şehirde ayrı bir sinerji oluşturdu" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve açılış gerçekleştirildi. - KAYSERİ