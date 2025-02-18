Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! Hiç görmediği bebekle ilgili tepki çeken sözler

"Hiç görmedim" dediği Kaya bebekle ilgili tepki çeken sözler

Hurda Araç Teşviki Otomotiv Sektörünü Canlandırabilir

Hurda Araç Teşviki Otomotiv Sektörünü Canlandırabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galerici Ahmet Yurtlu, hurda araç teşvikinin otomotiv sektöründe hareketlilik oluşturabileceğini ve bu konuda dikkatli bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Yurtlu, mevcut araç stoğunun önemli bir kısmının hurdaya çıkması gerektiğini vurguladı.

Galerici Ahmet Yurtlu, hurda araç teşvikinin çıkması durumunda otomotiv sektöründe hareketlilik olacağını söyledi.

Galerici Ahmet Yurtlu, gündemde olan hurda araç teşviki ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yurtlu, "Türkiye'de 30 milyon civarında araç sayısı var. Bunun da çok ciddi bir kısmı hurdaya çıkması gereken araçlardan oluşuyor. Bu araçlar da trafikte ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunu tespit ederek bu konuda çalışma yapılması lazım. Bunun devlete getireceği bir takım külfetler de var. Mali olarak vergiden vazgeçmek geçilen bu süreçte gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hurda araç teşviki ile ilgili şu an için gündemde bir takım söylentiler var ama yerli araçlar için düşünülüyor. Bu da bize mantıklı geliyor. Çünkü dövizi dışarı çıkarmama adına Türkiye'de üretim yapılan araçlarda bu teşvik yapılırsa daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu teşvik piyasayı canlandıracaktır. Hükümetin mali olarak doğru hesaplaması lazım. Çünkü enflasyonu da tetikleyecek bir durumu olacaktır. Otomotiv sektörüne de hareket getirecektir. Daha önce böyle bir hafızamız var. Öncesinde yaşadığımız tecrübeyi değerlendirdiğimiz zaman bizim bunu ranta çevirmeden yapmamız gerekiyor. Vatandaşın bunu reel manada istifade edeceği şekilde yapması lazım. Yoksa ranta dönüşüyor ve anlam ifade etmiyor" ifadelerini kullandı.

Sahada da bununla ilgili çalışma yapılması gerektiğini kaydeden Yurtlu, "Sahadan birtakım çalışmaların yapılması lazım. Ruhsatı 6 ay üzerinde olan araçlardan başlanabilir. 25 yaşın üzerindeki araçları ilgilendiren bir süreç olacak. Yasayı çıkarma konusunda acele edilmemesini istiyoruz. Daha önce insanlar gidip hurda araçları topladılar. Bundan dolayı hurda araçların fiyatları arttı. Piyasada farklı dengesizlikler oluşturdu. 2-3 aylık ciddi bir çalışmanın ardından yapılması lazım" dedi.

"Şu anda bir çalışma yok"

Şu an için hurda araç teşviki ile ilgili bir çalışma yapılmadığının altını çizen galerici Yurtlu, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Şu anda yapılan bir çalışma yok. Sadece piyasada dönen dedikodular var. İnsanlar kendi menfaatine yönlendirecek şekilde olayı speküle ediyorlar. Hurda indirimi geleceği zaman 300-500 bin TL arasında fiyatlar düşecek diye söylentiler var. Bunların hepsi asılsız. Çünkü netleşmiş bir şey yok. Mecliste ortaya konulmuş bir rapor yok. Vatandaşların buna itibar etmemesi lazım" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada
img

Seyyar Tayyar'ı kaybettik
img

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Galatasaray-AZ Alkmaar maçını Anthony Taylor yönetecek

İşte Galatasaray'ın kader maçını yönetecek hakem
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.