Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hokkaido'da 7 özel elma, yılın ilk müzayedesinde yaklaşık 31 bin 500 liraya satıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hokkaido'da 7 özel elma, yılın ilk müzayedesinde yaklaşık 31 bin 500 liraya satıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hokkaido'nun Nanae kasabasında yetiştirilen 7 özel elma, Hakodate'deki yılın ilk müzayedesinde 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı. Geçen yılın fiyat rekoru tekrarlanırken, kooperatif elmaların tayfun zararı gören önceki yıla göre daha iri olduğunu belirtti.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetiştirilen 7 adet özel üretim elma, yılın ilk müzayedesinde 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) satıldı.

Japonya'nın Hokkaido eyaleti sıra dışı bir açık artırmaya ev sahipliği yaptı. Nanae kasabasında yetiştirilen ve "Nanamitsuki" markası altında satılan özel üretim elmalar, Hakodate şehrindeki bir halde düzenlenen yılın ilk müzayedesinde satışa çıktı. En yüksek teklifi alan 7 adet elma 100 bin yene (yaklaşık 31 bin 500 lira) alıcı bulurken, geçen yılın fiyat rekoru bir kez daha tekrarlanmış oldu.

"BU ELMALARIN TADI BAL GİBİ"

Elmaların sahibi olan toptancı firmanın temsilcisi Yuji Sotozaki, "Bu elmaların tadı bal gibi ve gerçekten çok güzeller. Satışına denk gelirseniz mutlaka tadına bakın" ifadelerini kullandı.

Shinhakodate Tarım Kooperatifi'nden yapılan açıklamada ise bu yılki elmaların, meyvelerin büyük kısmının tayfunlar nedeniyle zarar gördüğü önceki yıla kıyasla daha iri ve fiziksel olarak iyi durumda olduğu belirtildi.

ÖZEL ÜRETİM MEYVELER AÇIK ARTIRMALARDA SATIŞA ÇIKIYOR

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli meyveler, yılın farklı dönemlerinde yapılan açık artırmalarda satışa çıkıyor. Alıcılar, verdikleri yüksek fiyat tekliflerini reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kullanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
Kuzey Kore'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ulusal bayrağını değiştirdi

Kim'den 78 yıl sonra tarihi karar! Ülkenin bayrağını değiştirdi
Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı20

Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı
Jensen Huang'ın yasak aşkları bitmiyor! Üçüncü kadın da ortaya çıktı

Yasak aşk skandalında yeni perde! Üçüncü bir kadın daha ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı! Messi ve Beckham dediler

Arda'nın frikiği dünyayı büyüledi! İspanyollar tek bir ismi konuşuyor
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

4 askerimizin şehit olduğu kazada gündem yaratacak detay
Vatandaşı avlıyorlardı, kendileri av oldu! 42 ilde yapay zeka destekli operasyon

Avcı'ya av oldular! Yapay zeka bu kez suçluları yakaladı
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları37

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası17

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronuyla ilgili şoke eden gerçek

Şehit haberi gelince Mustafa Ceceli'nin konseri yarıda kesildi

Vali sahneye çıkıp acı haberi verdi! Mustafa Ceceli konseri bitirdi