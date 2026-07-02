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Hisarcık Kaymakamı Atam, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Hisarcık Kaymakamı Atam, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek çeşitli inceleme ve temaslarda bulundu.

Ziyaret programı kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık ile birlikte ilçe merkezindeki iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Atam, aralarında AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut'un da bulunduğu esnaflarla bir araya geldi.

Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Atam, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Atam, talep, öneri ve beklentileri dinleyerek iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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