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Heathrow Havalimanı Yeniden Faaliyete Geçti

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Londra'daki Heathrow Havalimanı, bir trafo merkezinde çıkan yangın nedeniyle durdurulan operasyonlarına yeniden başladı. Havalimanında uçuşların yüzde 85'inin yapılması bekleniyor ancak gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nın yeniden açıldığı ve uçuşların başladığı duyuruldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir trafo merkezinde çıkan yangının elektrik kesintisine yol açması sonucu tüm operasyonların durduğu Heathrow Havalimanı, yeniden faaliyete geçti. Havalimanında uçuşlar yeniden başladı. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, "Heathrow'un bugün açık ve faaliyette olduğunu söyleyebiliriz. Havaalanındaki ekipler, dün havaalanı dışındaki bir trafo merkezinde yaşanan elektrik kesintisinden etkilenen yolculara destek olmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways tarafından yapılan açıklamada ise Heathrow'da bugün planlanan uçuşların yüzde 85'inin yapılmasının beklendiği, ancak gecikmeler yaşanmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

Havalimanına elektrik sağlayan trafodaki yangının yol açtığı elektrik kesintisi nedeniyle Heathrow, karanlığa gömülmüştü. Uçuş takip sitesi FlightRadar24, Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Heathrow'un kapanması nedeniyle en az bin 351 uçuşun etkileneceğini belirtmişti.

Havalimanı yılda 80 milyon yolcuya hizmet veriyor

Yılda 80 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Heathrow Havalimanı'nda günde bin 300 uçuş yapılıyor. Londra'nın merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Heathrow, 80'den fazla ülkede 200 noktaya hizmet sunuyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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