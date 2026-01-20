Haberler

Hayrabolu SYDV, 2025 yılında 6 bin 391 kişiye yardım ulaştırdı

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12 milyon 330 bin lira tutarında sosyal yardım sağladı. Kaymakam Eyüp Fırat, desteklerin devletin sosyal politikalarının bir yansıması olduğunu belirtti.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2025 yılı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarıyla binlerce aileye destek oldu. Vakıf tarafından geçen yıl 6 bin 391 kişiye, ayni ve nakdi olmak üzere toplam 12 milyon 330 bin lira tutarında yardım sağlandı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, ihtiyaç sahiplerine yapılan her desteğin, devletin sosyal politikalarının sahadaki bir yansıması olduğunu belirtti.

Başvuruların titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Fırat, geçen yıl içerisinde kömür, asker yardımı, eğitim ve sağlık alanlarında birçok ayni yardımın yanı sıra nakdi desteklerin de verildiğini kaydetti.

Kaymakam Fırat, "2025 yılı içinde ayni ve nakdi olmak üzere toplam 12 milyon 330 bin lira tutarında yardım yapıldı. Sosyal yardımlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
