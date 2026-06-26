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Hayrabolu'da biçerdöver denetimleri sürüyor

Hayrabolu'da biçerdöver denetimleri sürüyor
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2026 hasat sezonuyla başlayan biçerdöver denetimleri, dane kaybını önlemek ve ürün kalitesini korumak amacıyla devam ediyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2026 yılı hasat sezonuyla birlikte başlayan biçerdöver denetimleri devam ediyor.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen denetimlerde, hasat sırasında dane kayıplarının önlenmesi, ürün kalitesinin korunması ve üreticilerin emeğinin en verimli şekilde değerlendirilmesi hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, biçerdöver kontrollerinin hasat sezonu boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirterek, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve verim kaybının önlenmesi amacıyla sahada gerekli kontrollerin titizlikle yapıldığını ifade etti.

Evin, tüm üreticilere bereketli, verimli ve kazasız bir hasat sezonu diledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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