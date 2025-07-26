Hayırsever Vatandaş, Çürümeye Terk Edilen Karpuzları Satın Alarak Destek Oldu

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hayırsever bir vatandaş, tarlada çürümeye terk edilen karpuzları satın alarak hem üreticinin hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Erhan Alan isimli hayırsever, bu yıl fiyatların düşüklüğü sebebiyle elinde kalan ürünlerini satamayan üreticilere destek olmak amacıyla 12 ton karpuz satın aldı. Karpuzlar, Hacı Bayram Halil Camii önüne namaz çıkışında römorklarla getirildi ve mahalle sakinlerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Alan'ın temin ettiği karpuzlar, cami cemaatinin ardından ilçedeki öğrenci yurtları ve dar gelirli ailelere de ulaştırıldı. Kısa sürede tükenen karpuzlar hem üreticileri hem de vatandaşları sevindirdi.

Hayırsever Erhan Alan yaptığı açıklamada, "Derdimiz, burada üreticiye destek olmak. Şu anda karpuz para etmiyor. Biz de tarlada çürümesin istedik. Amacımız hem üreticiye hem de tüketiciye destek olmak" dedi. - SAKARYA