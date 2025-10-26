Hayırsever Umut Toparlak'tan Mahallesine Destek

Sivas'ın Zara ilçesinde bir hayırsever, Reşit Paşa Caddesi'nde yaşayan ve uzun süredir bakkal borcunu ödeyemeyen vatandaşların borcunu çevresindekilerin destekleriyle ödeyerek borç defterini sobada yaktı.

Zara ilçesinde yaşayan hayırsever Umut Toparlak, maddi zorluklar çeken vatandaşlara nefes olmak için örnek bir çalışmaya imza attı. Toparlak, mahallede yaşayan ve bakkal borcunu ödemekte güçlük çeken yardıma muhtaç vatandaşlara destek olmak için çevresindeki vatandaşlardan para toplayarak mahallelinin 20 bin TL'yi bulan bakkal borcunu kapattı. Kapattığı borç defterini sobada yakan Toparlak, yaptığıyla davranışıyla takdir topladı.

Mahalle borcunu topladığı paralarla kapatan hayırsever Umut Toparlak, "Maddi ihtiyacı olan bir ablamızın bakkala borcu vardı, onu kapatmaya gittim bakkala. Bakkalcı abimiz bir defter kurcalıyordu, bu nedir diye sordum. Bana veresiye defteri olduğunu söyledi. Dedim yıl 2025, hala devam ediyor mu, ediyor dedi. Market zincirlerinin çok olduğu bu dönemde veresiye veriliyorsa Allah onlardan razı olsun. Ben de bakkala veresiye defterini satın almak istediğimi söyledim. Hepsini mi diye sordu, evet hepsini dedim. Borcu hesapladı, küsuratları saymadı. Vicdanen yaptığım bir şeydi. Videosunu çektim, orada bir veresiye defteri var, inşallah bunu kapatacağız dedim. Bir gün sonra beni aramaya başladılar, Sivas'tan, Zara'dan eş dost arayıp yardım ettiler. Parayı 24 saat içinde toplayıp abinin yanına gittim, parayı teslim ettim. Abi bana defteri teslim etti, yaktım, sobaya attım. Mahallenin borcu bitti dedim. Mutlu oldum, bakkalcı abi de mutlu oldu" dedi.