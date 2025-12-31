Havran Kaymakamı Evlice, Edremit Ticaret Odası'nı ziyaret etti

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Muhammed Evlice, Edremit Ticaret Odası'nı (ETO) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin tarafından, Kaymakam Muhammed Evlice'ye günün anısına plaket takdim edildi ve Şeref Defteri imzalandı. Gerçekleşen ziyarette; Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Emre Akdoğan hazır bulundu.

Edremit Ticaret Odası yetkilileri, nazik ziyaretlerinden dolayı Havran Kaymakamı Muhammed Evlice'ye teşekkür etti. - BALIKESİR