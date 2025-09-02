Haberler

Havran'da Tarımsal Sulama Çalışmaları İncelendi
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün ve beraberindeki heyet, Havran'ın Tepeoba Mahallesi'nde tarımsal sulama sahası araştırma çalışmalarını inceledi. Bölgenin su kaynakları ve sulama ihtiyacı üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Olcay Çubukçu ve Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, Havran'ın Tepeoba Mahallesi'nde tarımsal sulama sahası araştırma çalışmaları için incelemelerde bulundu.

Yetkililer, Tepeoba Mahallesi'ndeki tarımsal sulama potansiyelini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Yapılan incelemelerde, bölgenin su kaynakları ve sulama ihtiyacı üzerine değerlendirmeler yapıldı. Yetkililerin, bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi ve sulama altyapısının geliştirilmesi amacıyla bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
