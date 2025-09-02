Havran'da Tarımsal Sulama Çalışmaları İncelendi

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Olcay Çubukçu ve Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, Havran'ın Tepeoba Mahallesi'nde tarımsal sulama sahası araştırma çalışmaları için incelemelerde bulundu.

Yetkililer, Tepeoba Mahallesi'ndeki tarımsal sulama potansiyelini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Yapılan incelemelerde, bölgenin su kaynakları ve sulama ihtiyacı üzerine değerlendirmeler yapıldı. Yetkililerin, bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi ve sulama altyapısının geliştirilmesi amacıyla bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR