Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşuna katıldı
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin eğitim uçuşuna katıldı.
HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya'da konuşlu Türk Yıldızları Akrobasi Timi ile eğitim uçuşuna katıldı. Kadıoğlu'nun kokpit içi görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde incelemelerde bulundu. Orgeneral Kadıoğlu, üste konuşlu dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk akrotimi Türk Yıldızları'nın eğitim uçuşuna katıldı. Konya semalarında uçan Kadıoğlu'nun uçuş esnasındaki kokpit içi görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.