Hatay Hassa'da çiftçi Fırat Turan Gıttık, kilogramı 200 TL olan aronyada hasada başladı

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Hatay'da Amanos dağlarının eteğinde yaylada çiftçi Fırat Turan Gıttık, 5 yıl önce dikimini yaptığı aronyada hasada başladı. Kilogram fiyatı tarladan 200 TL'ye alıcı bulan aronya, üreticisini mutlu etti.

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da tarımsal ürünlerde hasat devam ediyor. Hassa ilçesi Küreci Yaylası'nda Amanos Dağı eteklerinde Fırat Turan Gıttık tarafından 5 yıl önce dikimi yapılan aronya da hasat başladı. Bereketiyle çiftçinin yüzünü güldüren aronya kilogram fiyatı 200 TL'den alıcı buluyor.

Aronyanın tarlada kilogram fiyatının 200 TL olduğunu ifade eden Fırat Turan Gıttık "Serin ve güzel bir iklimdeyiz. Beşinci yılımda meyvemi aldım ve hasadımı yapıyorum. Soğuk hava deposunda depoluyorum, ilerleyen süreçte insanlara ulaştırıyorum. Ortalama fiyatları 200 TL üzerinde. Dışarıdaki başka yerlerde fiyatlar 350 TL civarında. İnsanlara sağlıklı tüketimi için tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı