Toprak Koruma Kurulu Vali Masatlı başkanlığında toplandı
Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında yapılan Toprak Koruma Kurulu Toplantısı'nda, toprak kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında gerçekleştirilen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı'nda, toprak kaynaklarının korunması ve verimli kullanımına yönelik çalışmalar ele alındı.
Valilikte düzenlenen toplantıda gündemde yer alan konular görüşülürken, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik istişarelerde bulunuldu. Toprak kaynaklarının korunması ve etkin kullanımına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında gündem maddeleri değerlendirilerek görüş alışverişi yapıldı.
Toplantıda, toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik çalışmaların kurumlar arası iş birliği içerisinde devam ettirilmesi kararlaştırıldı. - HATAY