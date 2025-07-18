Hatay'da Gençlerin Eğlenceli Merdiven Atlama Aktivitesi
Arsuz ilçesi Karaağaç sahilinde, bir grup genç denizde kurdukları merdivenle eğlenceli anlar yaşadı. Merdivenin üzerinden atlayan gençler, serinlemek için denize gelen vatandaşların ilgi odağı oldu.
Hatay'da bir grup genç, denizde suyun içine kurdukları merdivenin üzerinden atlayarak doyasıya eğlendi.
Arsuz ilçesi Karaağaç sahilinde serinlemek için denize gelen bir grup vatandaş, yanlarında merdiven de getirdi. Denizin ortasına merdiven kuran ve üzerine çıkarak atlayan gençler kameralara yansıdı. Gençlerin neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel