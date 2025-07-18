Hatay'da Gençlerin Eğlenceli Merdiven Atlama Aktivitesi

Hatay'da bir grup genç, denizde suyun içine kurdukları merdivenin üzerinden atlayarak doyasıya eğlendi.

Arsuz ilçesi Karaağaç sahilinde serinlemek için denize gelen bir grup vatandaş, yanlarında merdiven de getirdi. Denizin ortasına merdiven kuran ve üzerine çıkarak atlayan gençler kameralara yansıdı. Gençlerin neşeli halleri renkli görüntüler oluşturdu. - HATAY