Hatay'da Afet Konutları İnşaat Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Hatay'ın Antakya ilçesine inşa edilen afet konutlarında inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Vali Masatlı, inşaat çalışmalarının sürdüğü Serinyol ve Alahan Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor. Depremin yerle bir ettiği Antakya ilçesi adeta yeniden inşa ediliyor. Güvenli, modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedefleyen konutların, sağlam zemin etütlerine dayalı olarak çağdaş şehircilik anlayışıyla ve çevreye duyarlı bir yaklaşımla inşa ediliyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Alahan Mahallesi ve Serinyol Mahallesi'nde devam eden afet konutlarında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, projelerin son durumunu yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında; Alahan Mahallesi'nde 282 konut, 3 dükkanlı ticaret merkezi ve bir cami ile Serinyol Mahallesi'nde ise 983 konut inşa ediliyor. - HATAY