Hasköy'de bayram namazının ardından kurban kesimi başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Hasköy ilçesinde vatandaşlar, bayram namazının ardından kurbanlıklarını keserek, ibadetlerini yerine getirdi.

Muş'un Hasköy ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah erken saatlerde camilere akın eden vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra kurban kesim alanlarına geçti. Dualar eşliğinde kesilen kurbanlıklarla birlikte ilçede bayram hareketliliği yaşandı. Vatandaşlardan bazıları tek başına kurban keserken, bazıları ise hisseli kurban tercih etti. Kurbanlık hayvanların büyüklüğü ve fiyatları ise bütçelere göre değişiklik gösterdi.

İlçede kurban kesimlerinin 3 gün boyunca devam edeceği belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı