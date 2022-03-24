Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu - Haberler

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Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu

İhlas Haber Ajansı - Ömer Turan - Yerel
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Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetmesiyle balık tezgahları hamsi ile doldu.

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu

BALIKESİR - Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetmesiyle balık tezgahları hamsi ile doldu.

Marmara ve Karadeniz Bölgesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava balık haline gelen balık miktarını düşürürken, son günlerde fırtınanın etkisini kaybetmesiyle balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. 15 Nisan'da balık avlama yasağının başlayacağına dikkat çeken Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar düzeldi. Balık halimize balık gelmeye başladı. Hamsi ağırlıklı gelmeye başlarken, tezgahlarda şu anda Hamsi bolluğu yaşanıyor. Balık avlama yasağına giriyoruz. Şuanda tezgahlarımızda hamsinin kilosu 50, yerli Erdek balığı kolarit kilosu 50 ve istavritin kilosu 50 liradan satılıyor. Önümüzdeki günlerde de hamsinin fiyatının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Ramazan ayı geliyor. Ramazan da balık yenmez düşüncesi var, bu doğru değil. Balık bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve kornaya karşı birebir. Bu fiyatlara bol bol balık tüketilmeli" diye konuştu.

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu

Soğuk ve kar yağışının etkisini kaybetti, balık tezgahları hamsi ile doldu

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Yerel

Yerel, Ekonomi, Güncel, Haberler

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