Hakkari Valisi Derecik ilçesini ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesini ziyaret ederek; sosyal, ekonomik ve güvenlik durumu hakkında bilgiler aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesini ziyaret ederek; sosyal, ekonomik ve güvenlik durumu hakkında bilgiler aldı.

İlçe Kaymakamı Abdulkadir Işık, protokol üyeleri ve ilçe sakinleri tarafından karşılanan Vali Çelik, bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Vali Çelik, Kaymakam Işık'tan ilçenin sosyal, ekonomik ve güvenlik durumu hakkında bilgiler aldı.

Kamu hizmetleri, altyapı çalışmaları ve sosyal projeler hakkında istişarelerde bulunulan Vali Çelik, Derecik ilçesinin gelişimine destek olmak için gereken adımların atılacağını ifade etti.

Vali Çelik'e Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz eşlik etti. - HAKKARİ