Hakkari'de Yeni Lunapark Açılışı Büyük İlgi Gördü

Hakkari'de hizmete açılan lunaparka vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hakkarili girişimci Eyyüp Kılınç'ın girişimleriyle hayata geçirilen Saray Lunapark Eğlence Merkezi, görkemli bir törenle hizmete açıldı. Kent Park ile Ulu Cami arasında 2 bin 700 metrekarelik alan üzerine kurulan lunaparkın açılışına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta konuşan Başkan Servet Taş, Hakkari'de böyle bir tesisin hizmete girmesinden dolayı girişimci Eyyüp Kılınç'a teşekkür ederek, "Kentimize önemli bir yatırım kazandırıldı" dedi.

Açılışa özel olarak lunaparkın ücretsiz olması, vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Aileler çocuklarıyla birlikte alana akın ederken, minikler oyun gruplarını kullanmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Renkli görüntülerin yaşandığı açılışta, çocukların ve ailelerinin yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. - HAKKARİ