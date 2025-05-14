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Hakkari'de Tarımsal Destek: 43 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Hakkari'de Tarımsal Destek: 43 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında, Hakkari'de üretilen 43 bin sebze fideleri 99 çiftçiye dağıtıldı. Hibe destekli projelerle bölgedeki tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında Hakkari'de önemli bir tarımsal destek daha hayata geçirildi.

Yüzde 75 hibe desteğiyle yürütülen "Hakkari Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" ve "Domates Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere toplam 43 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Van Tarım Kredi Kooperatifi tarafından temin edilen fidelerin dağıtımına Çukurca ilçesinde düzenlenen törenle başlandı. Törende 96'sı erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam 99 üretici fide desteğinden faydalandı. Kadın üreticilere fideler, protokol üyeleri tarafından sembolik olarak takdim edildi.

Fide dağıtım törenine Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Hikmet Arslan ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Törenin ardından, ilçede belirlenen 200 metrekarelik bir alana domates, karpuz, patlıcan ve biber fideleri dikildi. Bu uygulama ile bölge iklimine uygun sebze çeşitlerinin verimlilik ve adaptasyon süreçlerinin izlenmesi hedefleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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