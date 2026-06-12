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Din görevlileri masa tenisinde il birincisi oldu

Din görevlileri masa tenisinde il birincisi oldu
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Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda din görevlileri, bireysel ve takım kategorilerinde il birinciliği elde etti.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda din görevlileri büyük bir başarıya imza atarak il birincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Hacı Sait Camii İmam-Hatibi Salih Tatlı ile Molla Süleyman Camii Müezzin Kayyımı İsa Özatak; eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularıyla karşılaşan din görevlileri, çekişmeli geçen mücadelelerin ardından hem bireysel hem de takım kategorilerinde rakiplerini mağlup ederek il birinciliğini elde etti.

Turnuvada kazandıkları birincilik kupasını İl Müftü Vekili Beyhan Görener'e takdim eden din görevlileri, Hakkari İl Müftülüğü adına katıldıkları organizasyonda birinci olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İl Müftü Vekili Beyhan Görener ise elde edilen başarıdan dolayı din görevlilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Görener, turnuvada gösterilen azim ve başarının hayatın her alanında sürdürülmesi temennisinde bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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