Hakkari'de 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Hakkari'de 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Hakkari'nin gelişimi için önemli projelerin değerlendirildiği 2025 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıda birçok aktif projenin durumu ve geleceği konuşuldu.

Hakkari'nin gelişimi ve kalkınmasına yönelik projelerin değerlendirildiği 2025 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Hakkari Valiliği toplantı salonunda yapılan 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda; DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün sunum yaparken; 2025 yılı 2. dönem yatırımları, sosyoekonomik gelişmeler, koordinasyon çalışmaları ile sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda yapılan bilgilendirmeye göre; il yatırım takip sisteminde toplam tutarı 74 milyar 8 milyon TL olan 218 aktif proje yer alıyor. Bu projeler için bugüne kadar 23,9 milyar TL harcandı. 2025 yılı ödeneği olan 6,7 milyar TL'nin ise 2,2 milyar TL'si harcandı. Projelerde yüzde 32,29 nakdi ve yüzde 43,39 fiziki gerçekleşme sağlandı. Toplantı sonunda Vali Ali Çelik, kurum temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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