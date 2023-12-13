Hakem Halil Umut Meler Saldırı Sonrası Evine Döndü

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İzmir Selçuk'taki aile evine geldi. Basın mensuplarının 'hakemliği bırakacak mısınız' sorusuna ise Meler, olumsuz bir yanıt vermedi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, İzmir Selçuk'taki aile evine geldi. Basın mensuplarının "hakemliği bırakacak mısınız" sorusuna ise Meler, olumsuz bir yanıt vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Meler, bugün öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Daha sonra 37 yaşındaki hakem, polis eşliğinde karayoluyla İzmir Selçuk'taki aile evine geldi. Meler'i, Selçuk Belediyesi çiçeklerle karşılarken basın mensupları da hakemliğe devam edip edemeyeceğini sordu. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler de bu duruma olumsuz bir yanıt vermedi.

Öte yandan Meler'i babası Bülent Meler başta olmak üzere, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları, komşuları ve İzmir Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği yönetimi karşılayıp çiçek verdiler. Halil Umut Meler, evinin önünde bekleyen yakınlarıyla tek tek sarılıp hasret giderdi.

"Sağlık durumum iyi"

Basın mensuplarının soruları üzerine kısa bir açıklama yapan Meler, "Sağlık durumum iyi. Bir an önce evime gitmek istiyorum" dedi.

Meler, hakemliği bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soru üzerine ise, "Beni UEFA'dan aradılar. Daha sonra bu konuları açıklayacağım. Şu an evimde dinlenmek istiyorum" ifadelerini kullandı - İZMİR