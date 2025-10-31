HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: Karlılık ve İnovasyon Vurgusu

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan ; Hacılar iş dünyasının ve Kayseri sanayisinin güncel meselelerini değerlendirdi. Başkan Erkan; "Karın olmadığı yerde yatırım olmaz. Katma değer olmadan karlılık mümkün değil" dedi.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan ; yaptığı değerlendirmede Hacılar iş dünyası ve Kayseri sanayisinin kronik problemlerini ele aldı. Başkan Erkan açıklamasında; ilk olarak karlılık sorununu gündeme getirerek, "2024 verilerine göre Kayseri OSB 3,75 milyar dolar, Konya OSB 3,6 milyar dolar ihracat yaptı. Ancak Kayseri'de karlılık oranı yüzde 4-5, Konya'da ise yüzde 15-20. Aynı üretim gücüne sahip iki şehir arasında bu fark, bize artık miktar değil, değer üretmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi. Başkan Erkan, ayrıca karlılığın farklı üretimde olduğunu belirterek; "Çok üretmek değil, farklı üretmek dönemi başladı. Düşük maliyetle rekabet etmek yerine, inovasyon ve AR-GE'ye odaklanarak yüksek karlı üretime geçmemiz gerekiyor" dedi.

Erkan; Kayseri sanayisinin markalaşmada yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Son 10 yılda Kayseri'den ulusal veya uluslararası ölçekte sadece 3-4 marka çıkabildi. Bu tabloyu değiştirmek için şirketlerimizin AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon süreçlerini güçlendirmesi gerekiyor. Katma değeri yüksek ürünler üretmeden, karlılığı artırmak mümkün değil" diye konuştu.

"Güçlü markalar bilgi ile öne çıkıyor"

Başkan Erkan, sayısız zahmet ile inşa edilen Kayseri ekonomisinin artık yeniliklerle geliştirilebileceğini söyleyerek; "Kayseri'nin duayen sanayicileri, tabiri caizse kuru soğandan cücük çıkararak bugünlere geldiler. Ancak artık bilgiyle, teknolojiyle ve inovasyonla desteklenmiş bir üretim anlayışına geçmek zorundayız. Karın olmadığı yerde yatırım da olmaz; bu nedenle firmalarımızın sürdürülebilir karlılığa odaklanması gerekiyor. Bugün dünyada güçlü markalar, üretim sayısıyla değil bilgi ve tasarımla öne çıkıyor. Kayseri'nin de bu dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Endüstriyel katma değerli üretime geçmek, hem rekabet gücümüzü hem de ihracattaki karlılığımızı artıracaktır" ifadelerini kullandı.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, değerlendirmesini; "Kar olmayan yerde yatırım olmaz. Bu toprakların emeğini, alın terini bilgiyle ve teknolojiyle buluşturmak hepimizin görevi. Katma değer üretirsek, Kayseri'yi dünya sanayisinde hak ettiği yere taşırız" ifadeleriyle tamamladı. - KAYSERİ