Haberler

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: Karlılık ve İnovasyon Vurgusu

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan: Karlılık ve İnovasyon Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HACILAR Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, Kayseri iş dünyasının karlılık sorunlarına ve inovasyon ihtiyacına dikkat çekti. Erkan, üretimde bilgi ve teknolojinin önemini vurgulayarak, katma değer üretilmeden karlılığın artamayacağını belirtti.

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan ; Hacılar iş dünyasının ve Kayseri sanayisinin güncel meselelerini değerlendirdi. Başkan Erkan; "Karın olmadığı yerde yatırım olmaz. Katma değer olmadan karlılık mümkün değil" dedi.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan ; yaptığı değerlendirmede Hacılar iş dünyası ve Kayseri sanayisinin kronik problemlerini ele aldı. Başkan Erkan açıklamasında; ilk olarak karlılık sorununu gündeme getirerek, "2024 verilerine göre Kayseri OSB 3,75 milyar dolar, Konya OSB 3,6 milyar dolar ihracat yaptı. Ancak Kayseri'de karlılık oranı yüzde 4-5, Konya'da ise yüzde 15-20. Aynı üretim gücüne sahip iki şehir arasında bu fark, bize artık miktar değil, değer üretmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi. Başkan Erkan, ayrıca karlılığın farklı üretimde olduğunu belirterek; "Çok üretmek değil, farklı üretmek dönemi başladı. Düşük maliyetle rekabet etmek yerine, inovasyon ve AR-GE'ye odaklanarak yüksek karlı üretime geçmemiz gerekiyor" dedi.

Erkan; Kayseri sanayisinin markalaşmada yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Son 10 yılda Kayseri'den ulusal veya uluslararası ölçekte sadece 3-4 marka çıkabildi. Bu tabloyu değiştirmek için şirketlerimizin AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon süreçlerini güçlendirmesi gerekiyor. Katma değeri yüksek ürünler üretmeden, karlılığı artırmak mümkün değil" diye konuştu.

"Güçlü markalar bilgi ile öne çıkıyor"

Başkan Erkan, sayısız zahmet ile inşa edilen Kayseri ekonomisinin artık yeniliklerle geliştirilebileceğini söyleyerek; "Kayseri'nin duayen sanayicileri, tabiri caizse kuru soğandan cücük çıkararak bugünlere geldiler. Ancak artık bilgiyle, teknolojiyle ve inovasyonla desteklenmiş bir üretim anlayışına geçmek zorundayız. Karın olmadığı yerde yatırım da olmaz; bu nedenle firmalarımızın sürdürülebilir karlılığa odaklanması gerekiyor. Bugün dünyada güçlü markalar, üretim sayısıyla değil bilgi ve tasarımla öne çıkıyor. Kayseri'nin de bu dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Endüstriyel katma değerli üretime geçmek, hem rekabet gücümüzü hem de ihracattaki karlılığımızı artıracaktır" ifadelerini kullandı.

HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, değerlendirmesini; "Kar olmayan yerde yatırım olmaz. Bu toprakların emeğini, alın terini bilgiyle ve teknolojiyle buluşturmak hepimizin görevi. Katma değer üretirsek, Kayseri'yi dünya sanayisinde hak ettiği yere taşırız" ifadeleriyle tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Muazzez Abacı kalp krizi geçirdi! Ünlü sanatçıya stent takıldı

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı apar topar hastaneye kaldırıldı
Yıkılan binada hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay: Nasip olmadı

Enkazda hayatını kaybeden Bilir ailesiyle ilgili kahreden detay
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.