Gümüşova Kaymakamlığı'na Ahmet Reşit Orhan Atandı

Gümüşova Kaymakamlığı'na Ahmet Reşit Orhan Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Reşit Orhan, Gümüşova Kaymakamlığı'na atanarak görevine başladı. Düzce Valisi Selçuk Aslan ile ilçenin genel durumu hakkında görüşme yaptı.

DÜZCE (İHA) – Gümüşova Kaymakamlığı'na atanan Ahmet Reşit Orhan, görevine başladı.

Kaymakamlar Kararnamesiyle Gümüşova Kaymakamlığı'na atanan Ahmet Reşit Orhan, görevine başladı. İlçenin genel durumu ile ilgili kaymakamlık ve ilçe protokolü ile bir araya gelen Orhan'ı Düzce Valisi Selçuk Aslan da ziyaret etti. İlçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nin ekonomiye, Üniversite'nin ise eğitime büyük destek verdiğinin görüşüldüğü ziyaret sonrasında Vali Aslan, Kaymakam Orhan'a görevinde başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı

Türk futbolunun çınarı '884 milyon TL' borç için yardım bekliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi

Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.