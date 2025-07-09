Gümüşova Kaymakamlığı'na Ahmet Reşit Orhan Atandı

DÜZCE (İHA) – Gümüşova Kaymakamlığı'na atanan Ahmet Reşit Orhan, görevine başladı.

Kaymakamlar Kararnamesiyle Gümüşova Kaymakamlığı'na atanan Ahmet Reşit Orhan, görevine başladı. İlçenin genel durumu ile ilgili kaymakamlık ve ilçe protokolü ile bir araya gelen Orhan'ı Düzce Valisi Selçuk Aslan da ziyaret etti. İlçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nin ekonomiye, Üniversite'nin ise eğitime büyük destek verdiğinin görüşüldüğü ziyaret sonrasında Vali Aslan, Kaymakam Orhan'a görevinde başarılar diledi. - DÜZCE