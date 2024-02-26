Gümüşhane'de 25. Vergi Haftası Kutlamaları Başladı

Gümüşhane'de 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 25. Vergi Haftası etkinlikleri Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası bu yıl Gümüşhane'de "Geleceğimiz vergilerimizle güvende" sloganıyla kutlanmaya başladı.

Hafta nedeniyle Defterdarlık ve Odalar tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Defterdarı Vedat Akıllı, Vergi Haftası kapsamında çeşitli ziyaretler, tanıtım ve bilgilendirme programları düzenleyeceklerini söyledi.

Gümüşhane olarak tahsilat oranlarında 2023 yılını Türkiye ortalamasının üzerinde bir seviyede tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Akıllı, "Gümüşhane Defterdarlığı olarak, cari dönem tahsilatlarında yüzde 80'lerin üzerinde oranlara ulaşmamızı sağlayan, başta vergisini tam ve zamanında ödeyerek ülkemizin gelişmesine katkı sunan mükelleflerimiz olmak üzere bu süreçte görev alan değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - GÜMÜŞHANE