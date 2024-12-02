Üye Girişi
Haberler
Esad rejimine ait savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e bomba yağdırdı

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar

 Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi

 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi

4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi
Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar

Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar

GÜDAK'tan Kar Üzerinde Unutulmaz Doğa Yürüyüşü

GÜDAK'tan Kar Üzerinde Unutulmaz Doğa Yürüyüşü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyeleri, Kelkit'te 12 kilometrelik parkurda kar manzaraları eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. 22 sporcunun katıldığı etkinlikte kar kalınlığı 40 santim oldu ve yürüyüş 5 saat sürdü.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi doğaseverler, Kelkit'in Gödül köyünden Köse'nin Akbulak köyüne kadar 12 kilometrelik parkurda eşsiz kar manzaraları eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yıllardır karış karış yürüdükleri Gümüşhane dağlarında hem spor yaparak sağlıklı yaşamlarına katkı sağlayan hem de kentin tanıtımına büyük katkı yapan Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi sporcular bu hafta kar üzerinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gümüşhane ve Kelkit'ten toplam 22 sporcunun katıldığı etkinlikte, yer yer 40 santimetreyi bulan kar kalınlığı ve 2 derece sıcaklıkta 5 saat süren yürüyüş, sporculara hem zorlu hem de unutulmaz bir deneyim yaşattı. Etkinlikte sporcular kar üzerinde çocuklar gibi eğlenerek haftanın stresini atmayı da ihmal etmedi.

Kelkit'in Gödül köyünden Köse'nin Akbulak köyüne kadar devam eden ve köydeki baraj gölünde son bulan etkinliğe katılan sporculardan Ahmet Yıldız, keyifli bir grupla başladıkları yürüyüşte kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığını belirterek, "Hava sıcaklığı 2 dereceydi. Bu beyaz örtü altında toplam 11 km yürüdük ve bu macera tam 5 saat sürdü. Herkes, eksiksiz olarak yürüyüşü tamamladı ve unutulmaz bir deneyim yaşadık. Bu etkinlik, doğanın kucakladığı huzurlu bir gün olarak hafızalarımızda yer etti" dedi.

Bir diğer sporcu Şener Odabaş ise "İlk defa yürüdüm bu rotayı. Gayet keyifli bir yürüyüştü. Biraz yorucu olsa da yaban hayatı çok iyiydi bölgede. Keklik, tilki gördük, göremediklerimizin de izlerini gördük" ifadelerini kullandı.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, bu tür etkinliklerin hem sağlık hem de kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek Gümüşhane'nin doğal güzelliklerini her mevsim keşfetmek ve tanıtmak için etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

226 yıl hapis cezası olan kadın, serbest kaldı! Nedenine siz de inanamayacaksınız
img

Muhaliflerin ağır darbe indirdiği Esad'a ilk destek o ülkeden geldi
img

Fotoğraf gece yarısı Türkiye'nin yanı başında çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Abant Gölü'ne Giriş Ücretli Abant Gölü nerede, hangi ilde? Abant Gölü girişi ücretli mi? İstanbul Baraj Doluluk Oranları 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? TRT Spor'da Bugün Hangi Maçlar Var? TRT Spor yayın akışı 2 Aralık! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Halep'in Coğrafi ve Tarihi Önemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.