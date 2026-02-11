Haberler

Emep Genel Başkanı Bayhan'dan Merzifon Osb'de 210 Gündür Grevde Olan İşçilere Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EMEP Genel Başkanı İskender Bayhan, 210 gündür grevde olan GM Teknik işçilerini ziyaret ederek destek verdi. İşçiler, sendikalarının talep ettiği 34 bin 750 liralık maaş için grevde. Kristal-İş Sendikası temsilcisi, işverenlerin grev kırıcılığına devam ettiğini belirtti.

(AMASYA) - EMEP Genel Başkanı İskender Bayhan, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Gümüş Grup'a bağlı GM Teknik fabrikasında 210 gündür grevde olan işçileri ziyaret etti.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde Gümüş Grup'a bağlı GM Teknik fabrikasındaki, Kristal-İş Sendikası üyesi işçiler iş verenlerinin 32 bin 205 liralık maaş teklifinin yerine sendikalarının sunduğu mevcut ücret 34 bin 750 lira olması talebinin karşılanması için 210 gün önce greve başladı.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Grev çadırında işçilere hitap eden Bayhan, GM Teknik işçilerinin yürüttüğü grevin Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nin ve Amasya–Çorum havzasının öncü grevlerinden biri olduğunu söyledi. Bölgedeki onlarca fabrikada binlerce işçinin çalıştığını anlatan Bayhan, ilk sendikalaşanın GM Teknik işçileri olduğunu belirtti.

Kristal İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi ve Ramazan Çaylı ise işverenlerin OSB'ye sendikayı sokmamaya çalıştıklarını ifade ederek, "Grev kırıcılığına devam ediliyor. Arkadaşlarımız tek tek aranıp, 'Bırakın grevi, gelin. Size 10 bin lira maaş hariç promosyon vereceğiz' diye kandırılmaya çalışılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar

Avrupa resmen peşine düştü! Milli servetimizi kaçırmak istiyorlar
Pedofili dosyasında olay kare: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor

Lağım patladı: Ben balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu

İşte futbol bu! Dünya devini devirerek Inter'in rakibi oldular
Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu

İşte Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in yerine geçen isim
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Üretim duracak, çalışanlar işten çıkarılıyor