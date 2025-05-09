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Gratis'ten Yüzde 75 İndirimli Kampanya: Kadınların İlgi Odağı

Gratis'ten Yüzde 75 İndirimli Kampanya: Kadınların İlgi Odağı
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Perakende sektöründeki rekabet ve enflasyonla mücadele doğrultusunda Gratis, 81 ilde bir günlük dev indirim kampanyası düzenledi. Yüzde 75 indirim uygulanan kampanyaya kadınlardan yoğun ilgi vardı, raflar kısa sürede boşaldı.

Perakende sektöründe artan rekabet ve enflasyonla mücadele süreci, firmaları dikkat çekici kampanyalar yapmaya yöneltiyor. Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren ve kişisel bakım alanında en yaygın mağaza ağına sahip markalardan biri olan Gratis, bir günlük dev bir indirim kampanyası düzenledi.

Tüm ürünlerde yüzde 75 indirimin uygulandığı kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tamamı kadınlardan oluşan mağaza çalışanlarının görev yaptığı kampanyada, müşteri kitlesinin de yüzde 95'ini kadınlar oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Mağazalara akın eden müşterilerin yoğun ilgisiyle birlikte rafların neredeyse tamamı boşaldı. Satışa sunulan ürünlerin tamamı kısa sürede tükendi. Kampanyanın hem ekonomik anlamda destek sağladığı hem de müşteri memnuniyetini artırdığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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