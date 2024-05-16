Görme engelli Gülşah Dilbirliği, 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsüyle büyük beğeni topladı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Engelsiz Spor" programında görme engelli Gülşah Dilbirliği, seslendirdiği 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsü ile büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Engelsiz Spor" programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki programda sahneye çıkan görme engelli Gülşah Dilbirliği, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdi. Performansı beğeni toplayan Dilbirliği, uzun süre alkışlandı. Görme engelli Dilbirliği, herkese müziğin engel tanımadığının mesajını verdi.

Gülşah Dilbirliği, "3-4 yıldır aktif bir şekilde müzikle uğraşmaya çalışıyorum. Aşık Veysel'i bu etkinliğimizde anmazsak olmazdı. Çünkü özellikle bana önder olan bir isim. Hayatında yaşamış olduğu zorlukları çok iyi araştırıp okudum. Bu şekilde bir konser vermeyi düşündük, bu eseri seçtim özellikle. Müzikle uğraşıp Türk Halk Müziği'ni tanımak isteyen çok olmalı. Sağ olsun hocalarım da bana fırsat verdi, değerlendirdiler. Ben de kendimi müzikle mutlu hissediyorum. Bana gerçekten enerji veriyor, yaşam tarzım diyebilirim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ