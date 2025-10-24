Gönüllü Gençlerden Denizova İlkokulu'na Unutulmaz Etkinlik

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Uluslararası Gençlik Merkezi ve Turgutreis Öğrenci Yurdu gönüllü gençleri, 'Renkli Köy Okulları' etkinliği kapsamında Denizova İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşattı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Turgutreis Öğrenci Yurdu'nun gönüllü gençleri, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek Denizova İlkokulu'nu ziyaret etti. 'Merkezim Her Yerde' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, köy okulu öğrencileri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle dolu verimli ve eğlenceli bir gün geçirdi. Gönüllü gençler tarafından organize edilen program kapsamında öğrenciler, çeşitli atölye çalışmalarına katıldı, birbirinden keyifli oyunlar oynadı, farklı spor aktiviteleri ile enerjilerini attı. Düzenlenen bu etkinlikler sayesinde çocukların takım ruhu, özgüven ve becerilerini geliştirmede önemli katkılar sağlandı.

Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin gönüllü gençlerin sosyal farkındalığını artırmak ve çocuklar arasında paylaşım kültürünü güçlendirmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, bu kapsamdaki etkinliklerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Program, öğrencilerin ve gönüllü gençlerin günün anısına hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - MUĞLA