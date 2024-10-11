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Gönüllü Gençler, Tarihi Cuma Cami’ni Ziyaret Etti

Gönüllü Gençler, Tarihi Cuma Cami’ni Ziyaret Etti
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü gençler, Kaynaşlı'daki tarihi Cuma Cami'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve ilkindi namazını kıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü gençler, Kaynaşlı'da bulunan tarihi Cuma Cami'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gönüllü gençlerin destekçi olmaya devam ediyor. Gençlik gönüllüsü olan gençler ile birlikte Kaynaşlı'da bulunan ve tarihi ipek yolu üzerinde Osmanlı hükümdarlarının çivi kullanmadan çantı sistemi ile yaptırdığı Cuma Cami'ni ziyaret etti. Burada camiyi inceleyen öğrenciler, ilkindi namazını hep beraber kılmasının ardından cami ile ilgili bilgiler aldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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