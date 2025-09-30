Gölpazarı OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleşti
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Gölpazarı Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcı talepleri ve bölgedeki çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Gölpazarı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, yatırımcı talepleri ve bölgedeki çalışmalar ele alındı. Gölpazarı OSB'nin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar ve gelecek dönem projeleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıya Vali Sözer'in yanı sıra, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıçarslan ve OSB müteşebbis heyeti üyeleri katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel