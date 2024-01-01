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Gölpazarı'nda Spor Kompleksi Projesi Tamamlanıyor

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Gölpazarı Spor Kompleksi' projesinde sona geliniyor. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer gençlerin çok sevineceği, kaliteli zamanlar geçireceği ve birçok aktivite alanı ile yeni buluşma adresi olacağını belirtti. Gençleri spor yapmaya teşvik ederek her türlü zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtarmayı hedef aldıklarını söyleyen Başkan Suer, projenin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 'Gölpazarı Spor Kompleksi' projesinde sona geliniyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer gençlerin çok sevineceği, kaliteli zamanlar geçireceği ve birçok aktivite alanı ile yeni buluşma adresi olacağını belirtti. "Spor Kompleksi" projesinde sona gelindiğini söyleyen Başkan Suer, gençlerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri üretmeye devam ettiğini belirterek, "Gençleri spor yapmaya teşvik ederek her türlü zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan kurtarmayı hedef alıyoruz. Her şey Gölpazarı için" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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