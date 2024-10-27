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Gölpazarı'nda 101 Yamaç Paraşütçüsü ile 'Ata'ya Saygı Uçuşu

Gölpazarı'nda 101 Yamaç Paraşütçüsü ile 'Ata'ya Saygı Uçuşu
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ata'ya Saygı Uçuşu'nda 101 yamaç paraşütçüsü Türk bayrakları ile havalandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 101 yamaç paraşütçüsünün katılımı ile 'Ata'ya Saygı Uçuşu' etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutlamak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını anmak için kanat açan yamaç paraşütçüleri, Meryem Dağı'nda yaptıkları uçuşta gökyüzünde Türk bayraklarını dalgalandırdılar. Uçuş öncesi sporculara teşekkür eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl, onların bu anlamlı uçuşla Cumhuriyet'in değerlerini gökyüzüne taşıdıklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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