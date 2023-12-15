Gölpazarı Belediyesi Aşevi, Hasta ve Engellilere Yemek Dağıtıyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan aşevi, hasta, engelli veya yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara yemek ulaştırıyor. Gölpazarı Belediyesi tarafından yapılan bu yardım sayesinde birçok insanın kapısına yemek bırakılıyor. Yardımlaşmanın önemini vurgulayan belediye, aşevine yardım ve bağışları kabul ediyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde aşevinde pişen yemekler hasta, engelli veya yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara ulaşıyor.

Gölpazarı Belediyesi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünden esinlenerek, aşevinde pişen yemekleri hasta, engelli veya yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara ulaştırıyor. Yapılan bu yardım sayesinde bir çok insanın kapısına yemek bırakılıyor. Yardımlaşmanın önemini gösteren Gölpazarı Belediyesi aşevine yardım ve bağışta yapılıyor. - BİLECİK