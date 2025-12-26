Haberler

GODIVA'nın 100. yıl kutlamaları Şanghay'da devam etti

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası Godiva, 100'üncü yılına yaklaşırken Şanghay'da düzenlediği etkinlikle kutlamalarına devam etti. Özel gösterimler ve iş ortaklarıyla yapılan etkinlik, markanın mirasını ve inovasyonunu sergiledi.

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası Godiva, 100'üncü yaşını kutlayacağı 2026 yılı öncesi başlattığı global etkinlik serisine Çin'in Şangay kentinde devam etti.

Belçika'da küçük bir atölyede başlayan marka hikayesini, bugün atıştırmalık şirketi Pladis çatısı altında dünyanın en tanınmış premium çikolata markaları arasına taşıyan Godiva, 2026'da 100'üncü yaşını kutlayacak.

Yeni marka kimliğiyle birlikte bu sene 100. yıl kutlamalarını başlatan Godiva, 2026'ya sayılı günler kala, Asya Pasifik ekibi tarafından Çin'in Şangay kentinde düzenlenen özel bir etkinlikle 100. yıl coşkusunu paylaşmaya devam etti.

Godiva'nın Asya Pasifik ekibi, iş ortakları, iş dünyasından temsilciler ve misafirlerin katılımıyla Şanghay'da North Bund International Passenger Center'da gerçekleştirilen etkinlik, markanın bir asırlık ustalığını, inovasyon geleneğini ve tutkusunu yansıtan unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Godiva'nın köklü mirasıyla yenilikçi bakışını yansıtan dron gösterisinde, kakao tonlarındaki ışıklar, senkronize bir koreografiyle yükselerek Lady Godiva'nın zarif siluetine dönüştü. Büyüleyici bir atmosferde gerçekleştirilen etkinlik, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Godiva, 100. yıl kutlamaları kapsamında önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda özel etkinlikler düzenlemeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
