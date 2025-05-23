GMİS Heyeti, Çalışma Bakanı Işıkhan ile Sorunları Görüştü

GMİS Heyeti, Çalışma Bakanı Işıkhan ile Sorunları Görüştü
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Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelerek TTK ve MTA işçilerinin sorunlarını, işçi alımını ve toplu sözleşme süreçlerini görüştü.

(ZONGULDAK) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin de katıldı.

GMİS heyetinde, Genel Başkan Hakan Yeşil'in yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yer aldı.

Ziyarette, TTK ve MTA işçilerinin sorunları, bu kurumlara işçi alımı ve toplu sözleşme süreçleri görüşüldü. Çalışma hayatına dair genel konular da ele alındı. GMİS heyeti, Bakan Işıkhan'ı Zonguldak'a davet etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
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