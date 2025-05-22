Giresun'da SOLOTÜRK Gösterisi Büyüledi

Giresun'da SOLOTÜRK Gösterisi Büyüledi
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Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisi, binlerce izleyicinin katılımıyla Giresun semalarında muhteşem anlar yaşattı. Akrobasi hareketleriyle dikkat çeken SOLOTÜRK, izleyenleri nefes kesen bir deneyime ortak etti.

Giresun'da SOLOTÜRK gösterisi ilgiyle izlendi

GİRESUN - Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında SOLOTÜRK gösterisi düzenlendi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı olan SOLOTÜRK'ün etkileyici gösterisini izlemek için Gemilerçekeği Mahallesi Botanik Park başta olmak üzere Kale ve sahil boyunca çok sayıda vatandaş toplandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, SOLOTÜRK pilotunun gerçekleştirdiği akrobasi hareketleri izleyicilere adeta nefes kesen anlar yaşattı. Gösterileri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, unutulmaz anlara tanıklık etti.

Giresun semalarında F-16 savaş uçağıyla yapılan gösteriler, Giresun Kalesi ve Giresun Adası üzerinde gerçekleştirilen zorlu manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, SOLOTÜRK kalkışı, SOLOTÜRK tonosu ve dünyanın en zor hava manevralarından biri olan "Saygı Uçuşu" büyük alkış aldı.

Yaklaşık yarım saat süren akrobatik gösteri, seyircilerden tam not aldı. Gösteriyi izleyen vatandaşlar, uçuşların son derece etkileyici olduğunu ve izlemenin heyecan verici bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Yerel
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