Giresun'da Restoran Sahibi Emrah Tok'a Destek Eylemleri Sürüyor

Geçtiğimiz pazar günü Samsunsporlu taraftarların Trabzon deplasmanına giderken, Giresun'un Tirebolu ilçesinde uğradıkları bir et lokantasında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından tutuklanan restoran sahibi Emrah Tok'a destek sürüyor.

Olayın meydana geldiği iş yerinin önünde bir açıklama yapan Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, tarafları sağduyulu ve itidalli olmaya davet etti. Ali Kara, açıklamasında yaşanan olayın detaylarına değinerek esnafın kendini savunma hakkına vurgu yaptı. Kara, "Hiç kimse şunu söyleyemez; birileri gelip iş yerinde size alkollü vaziyette saldıracak, siz dayak yiyeceksiniz, iş yeriniz tahrip olacak ve 'Silah çekmeye gerek yok' denilecek. Biz kanunlara saygılı, ahilik gelenekleriyle yetişmiş bir toplumuz. Ruhsatlı silah, insanın namusuna, iffetine, malına, canına zarar geldiğinde nefsini koruması için verilir. Olayda arkadaşımız arkadan yumruklanıyor, zorla çekmecesinden silahını alıyor, ilk kurşunu havaya ateşliyor. Ancak yumruklar devam ediyor. Bu durumda insan psikolojik olarak şuur kaybına uğrar, ne yaptığını bilemeyebilir. Emrah'ın da kimseyi öldürmek için değil, canını kurtarmak için hareket ettiğine inanıyorum. Keşke olmasaydı. Bir vatandaşımızın ölmesini asla haklı gösteriyor değiliz. Keşke o ailenin yuvası dağılmasaydı, evlatları yetim kalmasaydı. Ama olayların sebebine bakmalıyız. Sebep esnafımız değil" dedi.

Kara, olayın kamuoyuna yanlış aktarılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, üst düzey yöneticilere seslendi:

"Olayın, sanki Samsunsporlu taraftarların Giresun'da yolu kesilmiş ve silahlı saldırıya uğramış gibi lanse edilmesi, Samsunlu kardeşlerimizi Giresunlulara karşı düşman etmeye yönelik bir eylemdir. Bu tutumu şiddetle kınıyor ve özür dilemeye davet ediyorum."

GESOB Başkanı, olayla ilgili hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı; "Valimiz, emniyet güçlerimiz ve jandarma teşkilatımız olayın üzerine titizlikle gidiyor. En ufak bir hukuki boşluk olmayacağının garantisini aldık. Emrah kardeşimize, ahilik ocakları ve esnaf teşkilatı olarak avukat desteği, maddi yardım ve ailesine moral desteği dahil her türlü yardım sağlanacaktır."

Son olarak, olayı provoke etmek isteyenlere karşı uyarıda bulunan Kara, "Ateş sadece düştüğü yeri değil, çevresini de yakar. Giresunlu hemşehrilerimi sağduyulu olmaya davet ediyorum. İki kadim vilayet arasında husumet oluşmasını kimse istemez" diyerek açıklamasını tamamladı. - GİRESUN