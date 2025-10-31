Haberler

Giresun'da Alagöz Holding'e Protesto: 'Zehirci Alagöz, Giresun'dan Defol!'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da Iğdır FK'nın isim sponsoru Alagöz Holding, çevre tahribatı iddialarıyla protesto edildi. Tribünlerden yükselen sloganlarla madencilik faaliyetlerine karşı tepkiler dile getirildi.

(GİRESUN) - Giresun'da çevre tahribatı iddialarıyla gündeme gelen Alagöz Holding, bu kez isim sponsoru olduğu Iğdır FK üzerinden protesto edildi. Tribünlerde "Iğdır hoş geldin, Alagöz defol" ve "Zehirci Alagöz, Giresun'dan defol" sloganları atıldı. Eylem sırasında açılan pankartın kaldırılması için polis tribünlere uyarıda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerden madencilik tepkisi yükseldi. 30 Ekim Perşembe günü Bulancak İlçe Stadı'nda oynanan maçta, Giresun temsilcisi 1926 Bulancakspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk etti. Karşılaşma öncesinde tribünlerde çevre protestosu yapıldı. Giresun'daki madencilik faaliyetleri nedeniyle uzun süredir bölge halkının tepkisini çeken Alagöz Holding, bu kez isim sponsoru olduğu Iğdır FK üzerinden protesto edildi. Bulancaklı taraftarlar, maçın başlama düdüğü öncesinde "Iğdır hoş geldin, Alagöz defol" sloganları attı.

Tribünlerde, bölgedeki madencilik faaliyetlerine karşı mücadele yürüten Giresun Bulancak Piraziz Çevre ve Doğa Derneği üyeleri de pankart açarak "Zehirci Alagöz, Giresun'dan defol" sloganlarıyla protestoya katıldı. Slogan atan grup, güvenlik güçleri tarafından uyarıldı. Ekipler, sloganların sonlandırılması ve pankartın kaldırılması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi, tepkiler gecikmedi

İki kentimiz 'isim' yüzünden karşı karşıya geldi! Tepkiler gecikmedi
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.